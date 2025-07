SalernoSounds 2025: Irama protagonista il 15 luglio

L’artista porta sul palco i suoi grandi successi e la nuova energia live



Ancora forte è l’eco del successo della serata inaugurale di SalernoSounds 2025: sabato scorso, Capo Plaza ha infiammato l’Arena Grandi Eventi con un concerto esplosivo, capace di radunare oltre 10mila fan provenienti non solo da tutta la Campania, ma anche da Milano, Roma, Puglia e Calabria. L’atmosfera era elettrica, e l’attesa per il prossimo appuntamento non si è fatta attendere.

Domani, martedì 15 luglio, sarà la volta di Irama, che porterà sul palco di Piazza della Libertà tutta la sua energia e carica emotiva in un concerto che promette di essere un altro momento clou dell’estate salernitana.

Con l’IRAMA LIVE 2025, il cantautore è tornato a esibirsi dal vivo con una serie di date molto attese, offrendo un viaggio musicale che attraversa i suoi grandi successi e le canzoni più intense della sua carriera. La scaletta è stata pensata per esaltare la potenza delle sue melodie e la forza comunicativa della sua performance, capace di fondere spettacolo e intimità, coinvolgimento ed emozione.

Dai brani che hanno segnato la sua storia come Mediterranea, Tu no e Ovunque sarai, fino ai pezzi più recenti e significativi come Lentamente, presentata a Sanremo 2025, ogni canzone diventa un’occasione per vivere un’esperienza live intensa e autentica. Irama stesso racconta:

«La cosa che amo di più del live è lo scambio che si crea con il pubblico, un’energia difficile da spiegare a parole. Sul palco si crea una connessione profonda, un’empatia che rende tutto ancora più potente.»

Il tour, prodotto da Vivo Concerti e protagonista dei principali festival italiani, segue il successo di due concerti sold out all’Unipol Forum di Milano a maggio. Mentre cresce l’attesa per le prossime tappe, l’appuntamento più atteso sarà senza dubbio quello dell’11 giugno 2026, quando Irama salirà per la prima volta sul palco dello Stadio San Siro di Milano per un concerto-evento imperdibile.

Prima del live di Irama, sul palco salirà il giovane artista Matthew, che aprirà la serata con il suo sound fresco e coinvolgente.

Info utili per il concerto di Salerno

I biglietti sono disponibili online e nei punti vendita autorizzati dei circuiti TicketOne, VivaTicket, Ticketmaster, Etes e Posto Riservato. I possessori del pass Campania>Artecard in corso di validità potranno accedere a vantaggi esclusivi (info su campaniartecard.it).

Il botteghino, situato prima dell’ingresso di Piazza della Libertà lato Lungomare, tra l’Arenile di Santa Teresa e la Sala Pasolini, è aperto tutti i giorni dalle 18 alle 22 e dalle 10 nei giorni di spettacolo.

L’accesso all’Arena sarà possibile esclusivamente dal lato Lungomare, con varchi separati per il settore PIT (corsia di destra, vicino al botteghino) e per il settore Posto Unico (corsia di sinistra, lato mare). L’apertura porte è fissata alle 17, con inizio show alle 21:30.

Si ricorda che, per motivi di sicurezza, la piazza sarà chiusa al passaggio di non spettatori dalle 7 del mattino fino a mezzanotte e il parcheggio sottopiazza non sarà disponibile dalle 16 fino a fine evento.

SalernoSounds 2025: cinque serate all’insegna della musica

SalernoSounds, ideato e organizzato da Anni 60 produzioni, con il sostegno della Regione Campania e di Scabec grazie ai Fondi Coesione Italia 21/27, è ormai un appuntamento fisso dell’estate musicale salernitana. Dopo Capo Plaza e Irama, la rassegna proseguirà con Brunori Sas (17 luglio), Lazza (24 luglio) e si concluderà con lo Special Event di Massimo Ranieri (26 luglio), offrendo una ricca panoramica di generi che spazia dall’urban all’indie, dal cantautorato agli evergreen.

Non resta che prepararsi a vivere un’estate di grandi emozioni e musica di qualità nel cuore di Salerno.