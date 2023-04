Salerno, in scena “Noi, pupazzi”

Lo spettacolo dell’autore e interprete salernitano Marco De Simone vola a New York ma prima sarà presentato a Salerno e dintorni

Noi, Pupazzi vola a New York per InScena! Italian Theater Festival NY, in programma dal 1° al 16 maggio 2023 nei cinque distretti della Grande Mela.

Tra le otto produzioni di teatro italiano indipendente scelte per il cartellone ci sarà anche quella del salernitano Marco De Simone che dello spettacolo ha curato la scrittura e la regia, oltre ad esserne l’interprete.

La produzione è Associazione Campania Danza.

L’esperienza americana è per Marco De Simone, classe ’92, un’occasione importante: lo scopo della Kairos Italy Theatre, che cura l’organizzazione della rassegna, è promuovere il teatro e gli artisti italiani a New York e costruire un ideale ponte tra le due scene artistiche.

La prima edizione di InScena! è stata inserita come evento ufficiale dell’Anno della Cultura Italiana negli Stati Uniti, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana, del Ministero degli Affari Esteri e dell’Ambasciata italiana a Washington, D.C.

LE DATE

In occasione delle celebrazioni per l’Anniversario della Liberazione, martedì 25 aprile, Noi, Pupazzi tornerà in scena a Salerno al Teatro Genovesi, in via Sichelgaita, nell’ambito della stagione della Compagnia dell’Eclissi.

Invece, venerdì 21 aprile sarà in scena all’Auditorium del Museo Archeologico Gli Etruschi di Frontiera a beneficio degli studenti, per iniziativa del Comune di Pontecagnano Faiano (SA), dove De Simone risiede.

Precedentemente, lo spettacolo è stato selezionato al Milano Off 2022, al Roma Fringe Festival 2021, alla Festa della Storia dell’Università di Bologna 2019.

LO SPETTACOLO

In cinquanta minuti di spettacolo il burattinaio Saul fa sognare gli abitanti del suo paese con le favole che inventa e mette in scena per loro.

L’avvento delle Leggi razziali del ’38 sconvolge la sua vita, come quella di migliaia di altre persone, ma non sopprime la necessità di dare voce ai suoi pupazzi.

Continuerà a raccontare le sue storie alle persone che fuggono e si nascondono con lui, offrendo loro l’occasione per distrarsi, commuoversi, sorridere, nonostante la realtà inaccettabile che li circonda.

Lo spettacolo denuncia l’orrore della discriminazione e della persecuzione in senso universale.

La storia di Saul, piena di passione e speranza, vuole essere un inno alla vita, un monito a valorizzare l’esistenza nel rispetto di coloro a cui è stata strappata senza motivo.

MARCO DE SIMONE

Autore, interprete, musicista, è nato a Salerno nel 1992.

Laureato in filosofia e diplomato in chitarra classica al Conservatorio, dal 2016 scrive per il teatro.

Autore del musical Una piuma è fatta per volare, tratto da La piuma di Giorgio Faletti (prod. Campania Danza, 2018); autore della colonna sonora del musical Willy e la fabbrica di cioccolato (prod. Teatronovanta, 2019: teatro Sistina di Roma, teatro Team di Bari e altri); autore dello spettacolo L’odore della luna (selezionato al Milano Off 2022 e al Catania Fringe Festival 2022).

Vincitore del Folle d’Autore 2018 e del Premio Quasimodo – sez. teatro 2019 con il testo Non è mai successo.