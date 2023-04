Pompei, annullato l’Internazional Jazz day

Rinviato il doppio concerto di domenica prossima 30 aprile per celebrare l’evento

Con un comunicato stampa, diramato in data odierna, l’organizzazione del concerto in programma a Pompei, domenica 30 aprile 2023 in occasione dell’International Jazz Day, segnala, con rammarico, che l’evento è stato annullato e rinviato a data da destinarsi.

La decisione definitiva, scaturita dall’accordo raggiunto tra gli organizzatori, l’amministrazione comunale e il manager degli artisti, è stata presa soprattutto sulla scorta di previsioni meteo non favorevoli allo svolgimento dell’evento e, in via collaterale, su considerazioni di opportunità di ordine pubblico.

L’organizzazione provvederà, quanto prima, a comunicare la data di recupero dell’evento.