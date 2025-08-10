Ferragosto 2025 a Napoli: ritorna il concerto all’alba a Posillipo

Francesca Marini protagonista sulla terrazza di Sant’Antonio

Due appuntamenti imperdibili accendono il Ferragosto partenopeo, tra suggestioni panoramiche e spiritualità popolare. L’assessorato comunale al Turismo ha ideato un programma che celebra la città dal sorgere del sole fino a sera, offrendo gratuitamente spettacolo, cultura e tradizione ai cittadini e ai visitatori.

Concerto all’alba sulla terrazza di Sant’Antonio a Posillipo

Dopo il successo dello scorso anno, torna il concerto di Ferragosto all’alba: giovedì 15 agosto, alle ore 5.00, l’appuntamento è sulla terrazza panoramica di Sant’Antonio a Posillipo, con l’esibizione di Francesca Marini. Un momento magico tra cielo, mare e musica, per iniziare la giornata immersi nella bellezza mozzafiato del golfo di Napoli.

Per raggiungere il luogo del concerto, il Comune mette a disposizione due navette gratuite con partenza alle 4,00 da Piazza Municipio e dal Parcheggio Brin (via Benedetto Brin, 100). Sia l’accesso al concerto che il servizio navetta sono gratuiti, ma è obbligatoria la prenotazione sulla piattaforma EventBrite.

Musica e devozione nella Basilica di San Giacomo degli Spagnoli

Alle 20.00, le celebrazioni proseguono nella splendida Basilica di San Giacomo degli Spagnoli, in Piazza Municipio 29. L’artista Mario Maglione, con voce e chitarra, guiderà il pubblico in un emozionante viaggio tra grandi classici e brani inediti della canzone napoletana, nell’ambito delle feste patronali dedicate alla Madonna Assunta. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti, senza necessità di prenotazione.

L’assessora Teresa Armato: «Vogliamo offrire esperienze autentiche»

«Con questi eventi vogliamo offrire esperienze autentiche a chi resta e a chi sceglie di visitare Napoli a Ferragosto» – spiega l’assessora al Turismo Teresa Armato. «Unire la musica napoletana alla bellezza naturale e artistica della città significa valorizzare un’identità complessa, fatta di panorami, monumenti, chiese, arte e devozione».

Il concerto all’alba, sottolinea Armato, «è stato un esperimento riuscito che ora diventa parte stabile della rassegna “Vedi Napoli d’estate e poi Torni”». Anche il ciclo di eventi religiosi e musicali nelle basiliche cittadine proseguirà nei prossimi mesi, con un programma diffuso in tutte le Municipalità che porterà spettacoli teatrali e musicali nelle piazze e nei luoghi di culto fino a ottobre.

Alma

Info utili: