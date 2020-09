Rimonta show in casa Samp, festa Benevento all’esordio

Da 2-0 a 2-3: doppietta di Caldirola, gol sorpasso di Letizia. Blucerchiati illusi da Quagliarella e Colley

Sotto 2-0, rimonta e vince a Marassi. Clamoroso successo del neopromosso Benevento in Serie A, nell’esordio in campionato (la gara casalinga con l’Inter, prevista alla prima giornata, si recupera il 30 settembre). La squadra di Filippo Inzaghi passa 3-2 a Genova con la Sampdoria, in una gara che pareva segnata. Dopo 18 minuti blucerchiati in vantaggio 2-0 con reti di Quagliarella all’8′ e Colley al 18′. Poi la partita che non ti aspetti: il Benevento inizia a pressare la Samp, e cambia la scena. Dopo una grande parata di Audero su Moncini al 25′, il numero 1 nulla può su Caldirola al 33′. Nella ripresa ancora Caldirola al 72′ e Letizia all’87’ ribaltano il risultato, per l’esultanza finale.

SAMPDORIA-BENEVENTO 2-3 (2-1)

Sampdoria (4-4-2): Audero 6.5; Bereszynski 6, Colley 6.5, Tonelli 6, Augello 6.5; Candreva 7 (14’st De Paoli 6), Verre 6 (14’st Thorsby 6), Ekdal 6, Jankto 6; Quagliarella 6.5 (39’st Gabbiadini sv), Bonazzoli 6.5 (18’st Ramirez 6). In panchina: Ravaglia, Vieira, Askildsen, Regini, Yoshida, Ferrari, Leris, Damsgaard. Allenatore: Ranieri 5.5

Benevento: (4-3-2-1): Montipò 6; Letizia 6.5, Caldirola 7.5, Glik 6, Foulon 6 (36’st Tuia sv); Ionita 6, Schiattarella 6, Dabo 6.5 (14’st Improta 6); Insigne 6.5 (36’st Hetemaj sv), Caprari 6.5 (30’st Sau 6); Moncini 6 (30’st Lapadula 6). In panchina: Manfredini, Lucatelli, Del Pinto, Maggio, Di Serio, Pastina, Vokic. Allenatore: F.Inzaghi 7

Reti: 8’pt Quagliarella, 18’pt Colley, 33’pt e 28’st Caldirola, 43’st Letizia. Arbitro: Dionisi di L’Aquila 6.5

Note: temperatura ideale, terreno di gioco in ottime condizioni. Ammoniti: Augello, Tonelli, Dabo, Ramirez. Angoli: 6-4 per la Sampdoria. Recupero: 1′; 4′