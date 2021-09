Qualificazioni Mondiali, Italia bloccata dalla Svizzera

Jorginho fallisce un rigore: a Basilea è 0-0, pur raggiungendo lo storico record di 36 risultati utili consecutivi

Qualificazioni Mondiali 2022, l’Italia bloccata sullo 0-0 dalla Svizzera. Un pari agrodolce: gli azzurri riescono comunque ad ottenere un record storico, le 36 gare senza sconfitte, eguagliando il primato assoluto del Brasile dal 1993 al 1996. Ma resta la sensazione di un’occasione persa, per chiudere subito i giochi nel gruppo C. A Basilea l’Italia gioca bene, affonda e mantiene un buon possesso palla ma l’imprecisione degli attaccanti la bravura del portiere Sommer non consentono di sfondare. La chance più grande nella ripresa, col penalty fischiato per fallo su Berardi. Ma Jorginho, dal dischetto, si fa stregare da Sommer. Arriva così un secondo mezzo passo falso dopo quello con la Bulgaria.