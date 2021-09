Poker a Udine, il Napoli show è capolista

Friulani liquidati 4-0 a domicilio. A segno Osimhen, Rrahmani, Koulibaly e Lozano

Un Napoli show vola in testa da solo, rifilando un poker a domicilio all’Udinese, nel posticipo della quarta giornata. Nel primo tempo sblocca Osimhen al 24′, che ribadisce in rete un pallonetto di Insigne. Raddoppia di testa Rrhamani al 35′, su assist di Koulibaly, in uno schema da palla inattiva. Nella ripresa a segno proprio Koulibaly al 52′, ancora su azione preparata in allenamento. Completa il punteggio Lozano al’84’, con un tiro a giro. Il Napoli resta a punteggio pieno con 12 punti, e accarezza il primato solitario con 12 punti: sono due le lunghezze di vantaggio su Milan e Inter.