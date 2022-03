Napoli-Udinese 2-1: un grande Osimhen, azzurri restano in corsa per lo scudetto

Sale in cattedra il nigeriano con una doppietta

Gli azzurri battono 2-1 l’Udinese nella 30esima giornata di Serie A e agganciano momentaneamente il Milan in vetta alla classifica. Gli uomini di Spalletti, in difficoltà nel primo tempo e vanno sotto al 22’ puniti da Deulofeu. Ribaltano il risultato nella ripresa grazie allo scatenato Osimhen, che in poco più di 10 minuti (52’ e 63’) trova la doppietta decisiva. Nel finale cartellino rosso per Marí. Gli azzurri lanciano un messaggio alle milanesi e restano in corsa per lo scudetto.