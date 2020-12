Napoli bloccato dall’Az Alkmaar

Europa League, azzurri in vantaggio con Mertens, poi raggiunti in casa degli olandesi. Ospina para un rigore, ma sfuma la qualificazione con un turno di anticipo

Europa League, il Napoli pareggia 1-1 in casa dell’Az Alkmaar, nella quinta giornata del gruppo F. Il pari impedisce agli azzurri, rimontati dai padroni di casa, di centrare la matematica qualificazione al prossimo turno. Ora è tutto rimandato all’ultima giornata, quando al San Paolo arriverà la Real Sociedad. Il Napoli avrà comunque due risultati su tre a disposizione. Eppure, le cose si erano messe subito bene: al 6′ il vantaggio con una zampata di Mertens, lesto a capitalizzare un cross da destra di Di Lorenzo. Dopo un buon primo tempo, però, la squadra di Gattuso subisce la ripresa degli olandesi. Al 53′ Martins Indi trafigge Ospina sul filo del fuorigioco. Il portiere colombiano sale però alla ribalta qualche minuto dopo, quando Bakayoko atterra Aboukhlal in area, e l’arbitro fischia un rigore. Koopmeiners calcia a sinistra di Ospina, il quale riesce a deviare sul palo. Finisce 1-1, e tra una settimana gli azzurri – primi a 10 punti -sfidano i baschi, costretti al pari interno dal Rijeka (2-2), e ora secondi con l’Az a 8 punti.

(Foto Official SSC Napoli/Twitter)

AZ ALKMAAR-NAPOLI 1-1 (0-1)

Az Alkmaar (4-3-3): Bizot 6; Sugawara 6, Hatzidiakos 5.5, Martins Indi 6.5, Wijndal 6.5; Midtsjo 6, De Wit 6, Koopmeiners 6; Stengs 5.5, Gudmundsson 6 (25’st Boadu 6), Aboukhlal 6.5 (37’st Karlsson sv). In panchina: Verhulst, Reus, Familia-Castillo, Letschert, Leeuwin, Reijnders, Evjen, Druijf. Allenatore: Slot 6.5

Napoli (4-3-3): Ospina 7.5; Di Lorenzo 6, Maksimovic 6, Koulibaly 6, Ghoulam 6 (21’st Mario Rui 6); Ruiz 5.5 (12’st Elmas 6), Bakayoko 5, Zielinski 5.5 (16’st Petagna 5.5); Politano 5 (16’st Lozano 6), Mertens 6.5 (21’st Demme 6), Insigne 5.5. In panchina: Contini, Meret, Manolas, Lobotka. Allenatore: Gattuso 6

Arbitro: Buquet (Francia) 6

Reti: 6’pt Mertens, 9’st Martins Indi

Note: serata piovosa, terreno in buone condizioni. Al 15’st Ospina para un rigore a Koopmeiners. Ammoniti: Martins Indi, Wjindal, Demme. Angoli: 10-2 per l’Az Alkmaar. Recupero: 1′, 3′