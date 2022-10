Napoli batte il Bologna 3-2, centra la decima vittoria e rimane in vetta

Spalletti: “Abbiamo dimostrato una grandissima mentalità”

E’ stata una partita emozionante e molto combattuta allo stadio Maradona. I partenopei rimangono in testa alla classifica.

Nel primo tempo gli azzurri sprecano molte occasioni e vengono infilati da Zirkzee, ma Juan Jesus pareggia poco prima del 45′. Nella ripresa segna subito il messicano, ma Barrow con la complicità di Meret trova il jolly. Al 69′ il nigeriano sfrutta una magia di Kvara e regala la decima vittoria consecutiva a Spalletti.

“Abbiamo dimostrato una grandissima mentalità – ha commentato il tecnico al al termine della partita – perché ci siamo comportati allo stesso modo per tutta la partita, cercando di riprendere la palla con forza. Queste sono gare fondamentali da portare a casa ed è stata una bellissima partita sotto tanti aspetti”.

Decisivo Osimhen: “Anche stasera i titolari che ho messo nel secondo tempo hanno invertito il risultato finale e il fatto di non giocare dall’inizio può farti diventare determinante per ribaltare il match. Meglio così che novanta minuti interi traccheggiando – ha aggiunto Spalletti – Il ritorno di Osimhen mi permette di fare anche dei cambi, così come con Simeone e Raspadori che aveva fatto benissimo, ma giocato tanto. Ho diverse armi che mi permettono la scelta”.