Il verdetto del Collegio di garanzia Coni: annullate senza rinvio le sentenze di primo e secondo grado

Clamoroso verdetto del Collegio di garanzia Coni: accolto il ricorso del Napoli contro la Figc, annullate le sentenze che infliggevano lo 0-3 a tavolino e un punto di penalizzazione al club azzurro, per non essersi presentato a Torino per la gara con la Juve. Adesso il match di Torino, non disputato il 4 ottobre scorso, si dovrà giocare.