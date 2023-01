Calcio serie A, Sampdoria-Napoli 0-2: gli azzurri riprendono a correre

Partita sbloccata da Osimhen. Blucerchiati in dieci per il cartellino a Rincon, nel finale il rigore di Elmas che chiude i conti

Il Napoli batte 2-0 la Sampdoria allo stadio Marassi nella 17esima giornata di Serie A e riprende a correre dopo la sconfitta di San Siro. La partita si apre con il rigore parato da Audero a Politano, ma a sbloccarla ci pensa al 19′ il solito Osimhen, perfettamente imbeccato da Mario Rui.

Poco prima dell’intervallo la Sampdoria resta in dieci per il cartellino rosso a Rincon. All’82’ secondo rigore per i partenopei, questa volta trasformato da Elmas che chiude i conti.