Addio Pelé, la leggenda del calcio brasiliano: aveva 82 anni

La scomparsa del più grande giocatore di tutti i tempi, insieme a Maradona

Dopo Diego Armando Maradona se ne va un’altra leggenda del calcio: Pelé, l’unico giocatore ad avere vinto tre campionati del mondo per nazioni(1958, 1962 e 1970), ha giocato in sole due squadre di club: Santos e Cosmos New York, nella fase finale della sua carriera.

Pelé ha conquistato: 10 campionati dello stato di San Paolo, quattro Tornei Rio-San Paolo, 6 campionati brasiliani, cinque consecutive Taça Brasil, due edizioni della Copa Libertadores, altrettante della Coppa Intercontinentale, la prima edizione (su due disputate) della Supercoppa dei Campioni Intercontinentali e un Campionato NASL con i New York Cosmos negli Usa.