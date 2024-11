Sindacati di base si autoconvocano davanti alla direzione dell’Asl Napoli 1 centro

Iniziativa promossa dalle organizzazioni Cub, Potere al Lavoro e Sgb per il prossimo 20 novembre

Iniziativa di lotta delle organizzazioni sindacali di base Cub, Potere al lavoro e Sgb contro l’inettitudine delle istituzioni sanitarie. Il prossimo 20 novembre si terrà un presidio davanti alla direzione dell’Asl Napoli 1 Centro. Tante le rivendicazioni. In primis l’annoso problema delle liste d’attesa. “Liste d’attesa che nonostante i progetti per il loro abbattimento continuano ad aumentare – evidenziano in una nota le organizzazioni sindacali di base – continuano ad aumentare complice un sistema di intramoenia marcio a cui si evita di mettere mano”.

I sindacati di base denunciano anche la carenza di personale in tutti i profili, le condizioni di lavoro poco gratificanti soprattutto in Emergenza-Urgenza, nei Pronto Soccorso, nel 118, nei Penitenziari e sulle Isole. Gli istituti contrattuali negati. La mancanza di comunicazione come i ritardi nella pubblicazione del registro dei tumori. La necessità di equiparare progressivamente le condizioni di lavoro dei dipendenti delle ditte in appalto con quelle del personale sanitario interno. “L’Asl Napoli 1 Centro, in qualità di committente, non può disinteressarsi delle condizioni di lavoro nei suoi appalti” – sottolineano le tre organizzazioni sindacali di base