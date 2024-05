Incidente a Qualiano, grave l’attore e regista Gaetano Di Vaio

E’ ricoverato all’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania

E’ in pericolo di vita Gaetano Di Vaio, 56 anni, noto regista produttore e attore napoletano vittima di un incidente che si è verificato a Qualiano, nella provincia di Napoli, in via Santa Maria a Cubito. Di Vaio, alla guida del suo scooter, ha perso il controllo del mezzo per cause ancora in corso di accertamento, cadendo rovinosamente sull’asfalto.

Subito dopo l’incidente, Di Vaio è stato soccorso dai medici del 118 e trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania. Al momento, è ricoverato in prognosi riservata e le sue condizioni sono critiche, risultando in pericolo di vita.