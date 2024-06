Caldo, operai edili a rischio: la Fillea-Cgil di Napoli chiede un provvedimento specifico

La protezione delle persone è parte integrante del lavoro di qualità sinonimo di imprese corrette.

Il caldo previso per i prossimi giorni potrebbe mettere a rischio la salute dei lavoratori più esposti, come gli operai edili. L’anno scorso, nei periodi più caldi, ci sono stati in tutta Italia tantissimi casi di malori nei cantieri, con un aumento degli infortuni anche mortali.

E’ necessario un urgente provvedimento del governo, un decreto per tutelare i lavoratori impegnati nei cantieri finanziando subito la cassa integrazione ‘per caldo’, misura già sperimentata, l’anno scorso per garantire il salario ai lavoratori. Un provvedimento per regolamentare gli orari di lavoro con uno stop durante le ore più calde della giornata.

La proposta è stata avanzata dalla Fillea Cgil Napoli, organizzazione sindacale dei lavoratori edili.

Giuseppe Mele segretario generale della Fillea Cgil Napoli

“Con l’aumento delle temperature, – dice in una nota il segretario generale Fillea Cgil Napoli, Giuseppe Mele – lavorare in sicurezza nel settore edilizio vuol dire anche proteggersi dalle ondate di calore. Per questo riteniamo necessario un intervento strutturale per salvaguardare i lavoratori edili dalle ondate calore che già stanno pagando un contributo di insicurezza troppo elevato con i tanti incidenti mortali ed invalidanti che si stanno registrando sul nostro territorio. Non si può – sostiene il sindacato degli edili napoletani – continuare a pensare che bastino interventi spot sulla rimodulazione degli orari che possono essere applicati nei grandi cantieri strutturali mentre l’edilizia diffusa rimane abbandonata al profitto più selvaggio, dove il caldo è solo un ostacolo. Il settore necessita di interventi strutturali seguendo le buone prassi intraprese da altre Regioni per altri settori, come quello agricolo. Occorre, a nostro avviso, non solo un provvedimento per regolamentare gli orari di lavoro ma – conclude Mele – anche una cassa integrazione specifica che garantisca la tenuta del salario per i lavoratori durante quelle fasce orarie in cui vengono sospese le attività”.

