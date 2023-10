La Virtus Segafredo Bologna s’impone sulla Givova Scafati 81-75

All’Arena PalaMangano nella prima giornata di campionato Davide non batte Golia

La Virtus Segafredo Bologna, nella prima giornata di campionato, batte 81–75 la Givova Scafati. La Beta Ricambi Arena PalaMangano è piena di tifosi. Nonostante la squadra di coach Sacripanti non trovi mai il vantaggio, non si arrende. Infatti, lotta fino all’ultimo minuto, quando arriva a –3 dalla Virtus. Tuttavia, la differenza si vede nel tiro (54% contro 48% da due; 41% contro 32% da tre; 70% contro 62% ai liberi) e nella fisicità. Peraltro, la Givova Scafati vince i rimbalzi (41 a 34), ma non basta. Infine, il parziale di 20–5 della Virtus nei primi cinque minuti decide la partita. Dunque, la Givova Scafati esce sconfitta, ma con onore.

LA PARTITA

Dunston segna due canestri da sotto e Hackett ne aggiunge uno da tre. La sfida inizia subito forte (0–7 al 3’). Lottie fa il primo punto scafatese, ma non cambia la situazione. I viaggianti dominano con fisicità ed esperienza (3-11 al 4’). Shenghelia fa la voce grossa e il vantaggio cresce (5–18 al 5’). Il coach di casa chiama time-out e cambia alcuni giocatori. Entra Logan, che si intende bene con Nunge. Il divario si riduce (13–22 all’8’), anche grazie alla difesa più aggressiva. Il primo quarto finisce però sul 15–25 per i bolognesi.

Nel secondo periodo i ritmi restano alti. Pinkins e Rossato si scaldano e avvicinano i padroni di casa (24–32 al 14’). Il pubblico li incita e il distacco si assottiglia fino al 29–34. Coach Banchi ferma il gioco. Hackett e Mickey rispondono con due triple consecutive (29–40 al 16’). La sfida prosegue in equilibrio, con le squadre che vanno al riposo sul 36–48.

La Virtus Segafredo Bologna si aggiudica l’incontro

Nella ripresa la musica non cambia. Belinelli e compagni controllano il match, sfruttando gli errori degli avversari (41–54 al 24’). Coach Sacripanti fa girare la panchina. I locali (bravi Robinson e Rivers) aumentano l’intensità e il ritmo. Recuperano qualche pallone e si portano a –3 (55–58 al 28’).

Infine, la Virtus Segafredo Bologna ha vinto in trasferta contro la Givova Salerno per 81–75. I padroni di casa hanno tenuto il ritmo fino al terzo quarto, quando erano avanti di sei punti (61–55). Poi i bolognesi hanno cambiato marcia e hanno preso il comando con Mickey e Hackett, che hanno segnato a ripetizione. La Givova ha provato a rientrare nel finale con Rossato, Robinson e Logan, ma non è bastato. Shenghelia e Mickey hanno chiuso i conti con due canestri decisivi. La Virtus resta così in testa alla classifica.

LE DICHIARAZIONI

Stefano Pino Sacripanti, capo allenatore, esprime il suo parere sulla sconfitta: “Nonostante la tensione iniziale che ci ha bloccato, abbiamo giocato bene per 35 minuti. Tuttavia, abbiamo sbagliato l’inizio e abbiamo subito la forza di Bologna. Successivamente, abbiamo reagito con energia e cuore, riuscendo a mettere in difficoltà la Virtus grazie alla nostra aggressività e alla nostra duttilità. In particolare, Gentile è stato bravissimo a fare il playmaker e il difensore. Siamo arrivati a -3, ma poi alcuni episodi sfortunati ci hanno penalizzato, come la tripla fortunata di Shengelia. Pertanto, dobbiamo imparare ad affrontare queste partite con meno paura e più fiducia. Il 20-5 iniziale è stato decisivo, ma non abbiamo mollato fino alla fine”.