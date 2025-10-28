Università Federico II e Inail Campania insieme per promuovere la cultura della sicurezza sul lavoro

L’intesa nasce dalla convinzione condivisa che la formazione delle giovani generazioni e il lavoro in rete rappresentino strumenti fondamentali per prevenire infortuni e malattie professionali nel lungo periodo.

L’Università degli Studi di Napoli Federico II e la Direzione regionale Inail Campania hanno siglato un nuovo accordo quadro per consolidare la loro collaborazione e promuovere la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro. L’intesa nasce dalla convinzione condivisa che la formazione delle giovani generazioni e il lavoro in rete rappresentino strumenti fondamentali per prevenire infortuni e malattie professionali nel lungo periodo.

L’accordo, firmato dal rettore Matteo Lorito e dal direttore regionale Inail Campania Daniele Leone, mira a sviluppare progetti comuni in ambito tecnico-scientifico e didattico, con particolare attenzione ai temi della salute e della sicurezza sul lavoro.

“Questo protocollo rafforza la cooperazione tra il nostro Ateneo e l’Inail, ponendo le basi per nuove iniziative di formazione e ricerca su un tema di grande rilevanza sociale – ha dichiarato il rettore Matteo Lorito –. Saranno attivate borse di studio e percorsi di approfondimento per sensibilizzare gli studenti e i futuri professionisti sui diritti e le tutele legate alla sicurezza nei luoghi di lavoro. È un percorso che crescerà nel tempo.”

La nuova intesa si inserisce in un percorso di collaborazione già avviato negli anni scorsi, che ha visto la realizzazione di corsi di formazione per gli studenti del Dipartimento di Veterinaria della Federico II, impegnati fin dal primo anno in attività di laboratorio. Queste iniziative hanno contribuito a diffondere una maggiore consapevolezza sui rischi professionali e sulle misure preventive da adottare.

“Da anni collaboriamo con la Federico II – ha sottolineato il direttore Inail Campania Daniele Leone –. Il nostro obiettivo comune è diffondere la cultura della prevenzione, individuando strumenti e strategie efficaci per ridurre infortuni e malattie professionali”

L’accordo prevede inoltre lo sviluppo di attività formative trasversali che coinvolgeranno sia i Dipartimenti di area tecnologica che quelli di area umanistica, con l’intento di integrare la sicurezza come valore condiviso in ogni ambito disciplinare. È già in programma un evento dedicato al confronto con imprese e realtà territoriali per individuare priorità e proposte operative da trasformare in future iniziative congiunte.

“La collaborazione – ha evidenziato il professor Antonio Lanzotti, docente di Disegno e Metodi dell’Ingegneria industriale e referente dell’Ateneo per i rapporti con l’Inail – si estenderà anche al trasferimento tecnologico verso le imprese, con l’obiettivo di applicare le innovazioni sviluppate in ambito universitario per migliorare concretamente la sicurezza nei luoghi di lavoro”

Con questo rinnovato accordo, l’Università Federico II e l’Inail Campania ribadiscono il loro impegno a costruire una cultura della sicurezza basata su formazione, ricerca e innovazione, a beneficio della comunità accademica e del mondo produttivo.

