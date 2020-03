Treofan Battipaglia, revocati licenziamenti grazie a Di Maio

Crisi risolta ad azienda di Battipaglia, foto per ministro

“Il 26 dicembre 2018, appena partirono le lettere di licenziamento, andai subito a trovare i dipendenti della Treofan di Battipaglia. A loro dissi che mi sarei impegnato con tutte le mie forze perché era inaccettabile che venissero chiusi degli stabilimenti al sud. E oggi sono qui per dire personalmente ai lavoratori che ce l’abbiamo fatta. Nei giorni scorsi infatti al Mise è stato firmato un accordo quadro per la reindustrializzazione dello stabilimento di Battipaglia della Treofan. La produzione andrà avanti e non ci sarà nessun licenziamento”. Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. “Un grosso abbraccio ai lavoratori che nonostante la difficoltà iniziale non hanno mai mollato. Un risultato ottenuto grazie a un grande lavoro di squadra e anche per questo mi preme ringraziare l’amico e ministro Stefano Patuanelli, tutta la struttura del ministero dello Sviluppo Economico, il suo fantastico personale e l’ingegnere Giorgio Sorial per il lavoro svolto”, aggiunge. “Questa è l’Italia che vogliamo, fatta da persone coraggiose e determinate a portare avanti le proprie battaglie, con uno Stato amico pronto a supportare chi è in difficoltà”. Significative le dichiarazioni di Anna Bilotti, parlamentare del Movimento 5 Stelle “Tra le cose che ricorderò di questa esperienza ci sono le parole di un operaio: ‘Non si era mai visto uno del Ministero che si mette a chattare con i lavoratori’. Anche questa è la cifra del cambiamento che noi vogliamo rappresentare e di cui sono orgogliosa. Noi parlamentari abbiamo avuto un ruolo di collante, rappresentando e monitorando a Roma l’evolversi di una vicenda che ha messo a rischio un’eccellenza del nostro territorio, ma la reindustrializzazione del sito di Battipaglia è stata possibile grazie al lavoro puntuale ed ininterrotto del Ministero. Il risultato raggiunto porta un nome e un cognome: quelli di Luigi Di Maio”.