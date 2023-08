Terremoto, paura a Napoli e nei Campi Flegrei

Le scosse, forti e prolungatesi per diversi secondi, tra le più forti registrate negli ultimi 20 anni

I sismografi dell’Osservatorio Vesuviano dalle ore 05:10 stanno registrando più 30 scosse di terremoto con magnitudo in via di definizione.

Le scosse, forti e prolungatesi per diversi secondi, tra le più forti registrate negli ultimi 20 anni sono state avvertite distintamente dai cittadini di Pozzuoli, nei vicini Comuni di Bacoli e Quarto e a Napoli, in particolare a Bagnoli, Agnano, Fuorigrotta, Posillipo. In tanti sono scesi in strada.

La sequenza di eventi sismici è iniziata dalle ore 1:58 magnitudo 2.0 ; ore 2:00 magnitudo 1.5 ; ore 4:11 magnitudo 2.0 ; ore 5:31 magnitudo 1.3 con epicentri preliminari localizzati a mare e nei pressi di via Napoli, tra Pozzuoli e Bagnoli.