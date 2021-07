Somma Vesuviana, donna uccisa nel parcheggio di un supermercato

La 63enne di Saviano ammazzata da persona verosimilmente armata di coltello. Lievemente ferito un 46enne. Indagano i Carabinieri

Brutale omicidio a Somma Vesuviana. Questa mattina, intorno alle 9.30, in un parcheggio di un supermercato in via Marigliano, una 63enne è stata uccisa da una persona verosimilmente armata di coltello. Lievemente ferito un 46enne di Sant’Anastasia, probabilmente nel tentativo di difendere la vittima, Vincenza Tuorto, originaria di Saviano. Poche ore dopo si è costituto un uomo ai militari dell’Arma, confessando il delitto. A quanto si apprende da fonti investigative, sarebbe il marito della vittima e l’omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite.

Indagini in corso dei Carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna.