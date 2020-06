Pozzuoli, il sindaco conferma blocco trivellazioni in area vulcanica

Provvedimento ad horas del primo cittadino puteolano

Il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia è intervenuto ulteriormente in merito alla situazione di pericolo del sito di perforazione geotermica in località Agnano-Pisciarelli. Confermato il blocco del programma di scavi portato avanti dalla società GeoGrid Spa. “Le trivellazioni, si legge in una nota del sindaco, stanno avvenendo in una zona altamente sensibile nell’ambito di un progetto di ricerca mai autorizzato. Il comune di Pozzuoli, in seguito alla fuoriuscita di una enorme colonna di gas e fumi, è intervenuto immediatamente, sulla base del principio di precauzione, bloccando già nei giorni scorsi il cantiere attivo, tra l’altro senza autorizzazione. L’eliminazione dello stato di pericolo e la messa in sicurezza dovranno avvenire con conoscenza delle peculiarità e pericolosità del territorio anche, se ritenuto necessario, attraverso un progetto autorizzato dalla Direzione generale Lavori pubblici e Protezione civile della Regione Campania e con la direzione di un tecnico abilitato“. Sulla questione si era espresso negativamente anche l’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, dopo un sopralluogo, considerata la vulnerabilità del territorio, invitando ad attivarsi per l’immediata chiusura mineraria del pozzo e il ripristino ambientale. Non si fermano le iniziative dei cittadini. Sabato 27 giugno alle 12 è confermato il presidio di lotta promosso dai comitati territoriali

Ciro Crescentini