Roller Skating Festival: spettacolo cool e adrenalinico a Napoli

Il prossimo week-end sul lungomare Caracciolo la 1^ edizione del festival dedicato agli sport rotellistici

Roller Skating Festival è la prima edizione del festival dedicato agli sport rotellistici.

L’appuntamento è sul lungomare Caracciolo a Napoli sabato 16 settembre 2023.

Ci sarà tanta musica e divertimento in compagnia dei migliori atleti della FISR.

Il roller skating festival trasformerà il lungomare Caracciolo in una grande pista di pattinaggio per gli sport a rotelle. Professionisti, atleti e amatori si sfideranno in competizioni federali, show ed esibizioni. L’evento è organizzato dall’Asd OneLine Skating School e l’Ads Sebs Fiera dello sport, due realtà che promuovono i valori dello sport e la passione per il rotellismo. Tommaso Conte e Rossella Montagna sono i responsabili dell’iniziativa, che ha il sostegno della FISR e di altre istituzioni. Tra queste: la Regione Campania, il Comune di Napoli, la città metropolitana di Napoli, il Coni, la Sport e Salute, l’Asl, il CIP, la Fisi, l’Endas e la Libertas. Tra gli ospiti ci saranno campioni nazionali e internazionali del mondo Urban. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti gli interessati a scoprire questa meravigliosa cultura.

I trofei del Roller Skating

Il Roller Skating Festival che si svolgerà sul lungomare napoletano è un evento unico nel suo genere. Si tratta di una giornata dedicata allo sport, alla cultura e alla salute. In programma ci sono quattro competizioni di pattinaggio: il 1° trofeo Roller Skating Festival, il Trofeo nazionale di Speed Slalom, il 1° trofeo Skateboard Roller Skating Festival e il Trofeo di corsa Speed Skating. Per partecipare basta iscriversi sul sito ufficiale:www.rollerskatingfestival.it

Le discipline in programma

Ma non solo gare. Il Roller Skating Festival offre anche la possibilità di provare diverse discipline sportive grazie ai partner coinvolti. Decathlon metterà a disposizione un’area di prova per avvicinarsi al pattinaggio. Snow club one, in collaborazione con la FISI, presenterà le nuove tecniche di allenamento estivo su rotelle lo Ski roll. Surf your city asd farà scoprire il surf skate, una variante del surf praticata su strada. Skate school Napoli Sk8 curerà l’area dello skate park su via Caracciolo, dove si potranno imparare i trucchi dello skateboard. Streetisculture proporrà percorsi educativi per pratica sportiva e artistica, rivolti a bambini ed adolescenti. Clean Clean Skateboard Academy, un collettivo di skater napoletani e campani, riunirà tutti coloro che vogliono approcciarsi allo skateboard. Infine, CH Roller Salerno, società di hockey su pista, presenterà la sua disciplina in piazza.

Gli sponsor del Festival

La pizzeria Antonio Sorbillo, ATM, Fitactive, Ansia Skateboards, Cage Surf Shop, Eurosup, Rollerblade, West Side Surf Club, Legea e Tuta Italia sono i principali sponsor della manifestazione sportiva che si terrà sul lungomare di Napoli il prossimo weekend.Lo scopo della manifestazione è di promuovere le discipline dello skateboarding, del surf e del pattinaggio in linea, offrendo al pubblico spettacoli, dimostrazioni, lezioni e sconti.

I fan dell’evento potranno approfittare dei particolari sconti offerti dalla pizzeria Antonio Sorbillo, che dal cuore di Napoli porterà le sue specialità gastronomiche sul lungomare. Inoltre, potranno conoscere da vicino ATM, un’azienda facente capo ad un gruppo imprenditoriale operante nel campo della meccanica fin dagli anni ‘50, che opera in diversi ambiti (aerospace, oil&gas, automation, automotive, railway) sia come partner di produzione che di sviluppo di nuovi prodotti.

Fitactive, azienda leader del settore palestre, il cui Club di Napoli si trova all’interno del nuovissimo centro commerciale La Birreria, sarà presente con i suoi istruttori qualificati e le sue attrezzature all’avanguardia. Gli atleti potranno usufruire dei servizi offerti da Fitactive per allenarsi e rilassarsi prima e dopo le gare.

Per quanto riguarda le attrezzature sportive, gli sponsor saranno Ansia Skateboards, un piccolo marchio emergente italiano e appena nato, ideato e gestito da un ragazzo di 23 anni cresciuto con la passione per lo skateboarding e la Cage Surf Shop, uno store sito in Largo Della Ferrantina 10, dove è possibile acquistare tutta l’attrezzatura necessaria a praticare surf e skate, sia a livello agonistico che principiante. Inoltre, Eurosup, azienda di fama internazionale per l’integrazione sportiva, porterà sul lungomare i suoi prodotti top di gamma per gli atleti della manifestazione. Infine, Rollerblade, azienda leader indiscussa nella produzione di pattini di altissima qualità, fornirà i suoi modelli più innovativi ai pattinatori in gara.

West Side Surf Club, scuola di surf ufficiale della Federazione Nazionale, sarà invece il partner che si occuperà dell’aspetto didattico e formativo dell’evento. Il pubblico potrà assistere alle dimostrazioni dei tecnici, partecipare ad alcune basilari esercitazioni pratiche e presenziare alle lezioni teoriche che si terranno durante la giornata (il programma dettagliato è disponibile sul sito).

Altri partner che arricchiranno la manifestazione sono Legea (già sponsor della FISR) e Tuta Italia, che forniranno gli abbigliamenti ufficiali degli atleti e degli organizzatori.

Il Roller Skating Festival è inoltre gemellato con Torre del Gattazzo (https://linktr.ee/gattazzo).

Le diverse aree del Festival

Decine le aree tra cui destreggiarsi: Area Skate Park, Area Piste, Area attività Corsa (Rettilineo Roller), Area attività Roller in line, Area Pink, Area Decathlon, Area Urban, Area Palco, Area Expo, Area Salute, Area Spettacoli, Area Sport acquatici e Area Hockey.

Il Roller Skating Festival, la manifestazione sportiva sul lungomare di Napoli, è quindi un’occasione imperdibile per vivere una giornata all’insegna del divertimento, della scoperta e del benessere. Non perdetevelo!

Non resta che cerchiare in rosso sul calendario la data del 16 settembre 2023 e restare sintonizzati sui canali social della manifestazione @rollerskatingfestivalnapoli.