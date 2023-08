“Concerto Napoletano”: Lina Sastri a Sant’Anastasia

Sabato l’artista partenopea all’ultimo evento per il progetto S.t.art. nell’anfiteatro del Parco Tortora Brayda

Concerto Napoletano di Lina Sastri è l’ultima tappa del Sant’Anastasia Tour Art, il progetto culturale del comune vesuviano e della Città Metropolitana di Napoli.

La cantante e attrice napoletana propone un repertorio di canzoni tradizionali e moderne. Un lungo viaggio, soprattutto alla riscoperta dei grandi classici della musica napoletana. Come, ad esempio, Reginella, A Vucchella, Tammurriata Nera e l’intramontabile O’ Sole Mio.

L’appuntamento è per sabato 2 settembre 2023 alle 21.00 nella splendida cornice della storica Villa Tortora Brayda.

Il “Concerto Napoletano” di Lina Sastri è un omaggio alla sua terra e alla sua cultura. Questo l’ha espresso in vari ambiti artistici, dal cinema al teatro, dalla musica alla televisione. La Sastri è una talentuosa cantante e performer di classici indimenticabili e di inediti emozionanti. Tra i tanti ricordiamo: Femmene ‘e mare di Sanremo ‘92. Inoltre, l’artista è anche stimata attrice di cui si ricordano le partecipazioni in opere come Mi manda Picone, L’inchiesta, Segreti segreti ed Ecce Bombo.

Questo spettacolo ha una potenza espressiva e un valore culturale importante. Certamente, sono questi i motivi fondanti della scelta dell’Amministrazione comunale di Sant’Anastasia di avere come ospite Lina Sastri. Questo perché gli amministratori locali sono ben consci che gli obiettivi di valorizzazione territoriale e culturale di S.T.ART. viaggiano parallelamente agli intenti culturali della celebre artista.

Il Sindaco Carmine Esposito ha espresso la sua soddisfazione per la partecipazione di Lina Sastri all’evento:

“Lina Sastri è una artista a tutto tondo che spazia dalla musica al teatro, dal cinema alle fiction con risultati sempre eccellenti. Un pezzo di storia non solo napoletana che siamo felici di rivedere a Sant’Anastasia. Ringrazio la giunta comunale e Paola Maione, responsabile dell’Ufficio Cultura e Affari Generali, per il lavoro che ci ha consentito di realizzare il progetto Start“.

Per assistere allo spettacolo è necessario prenotare il posto sul sito www.eventbrite.it, a partire dalle ore 10.00 di lunedì 28 agosto 2023.