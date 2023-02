Il nucleo familiare più fragile accolto in albergo

Tensioni a Napoli per lo sgombero di Palazzo Moscati in via Cisterna dell’Olio. Un uomo si è barricato in casa. Cinque le famiglie che hanno lasciato l’edificio che presenta criticità strutturali. L’assessore comunale alle politiche sociali Trapanese ha dichiarato: “Il nucleo più fragile accolto in albergo“