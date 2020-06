Napoli, stretta sulla movida al centro storico: caos e due fermi in piazza Bellini

Controlli intensificati dalla polizia, per le proteste dei residenti, anche a seguito di un chiassoso flash mob di ieri in piazza San Domenico Maggiore

Caos e fermi stasera in piazza Bellini, luogo simbolo della movida, nel centro storico di Napoli. Varie volanti della polizia sono accorse, a seguito della tensione, generata dai controlli sul posto. Due uomini sono stati fermati per l’identificazione e condotti in questura. Uno di loro è stato ammanettato, mentre resisteva all’azione dei poliziotti. L’uomo non aveva esibito i documenti, perché sprovvisto, a richiesta delle forze dell’ordine. Si tratta di due esponenti del centro sociale Insurgencia. Il clima di tensione è durato una ventina di minuti. La scena è stata accompagnata dai fischi contro gli agenti, da parte di molti presenti. Le posizioni dei fermati sono al vaglio della polizia. In serata la Questura ha diffuso una nota ufficiale sulla vicenda: “Stasera, durante un servizio di controllo del territorio nelle zone della “movida”, operatori della Polizia di Stato, nell’identificare alcune persone in piazza Bellini, sono stati insultati, accerchiati e minacciati da numerose persone. Gli agenti hanno riportato contusioni e le stesse auto di servizio sono state danneggiate“. Laconico il commento del Questore Alessandro Giuliano : “Gli operatori delle Volanti hanno gestito la situazione con equilibrio, a fronte di un inaccettabile comportamento aggressivo e minaccioso di decine di persone. Verrano svolte indagini per individuare i responsabili di queste condotte”. Da quanto risulta, i controlli della questura si sarebbero intensificati nelle ultime 24 ore. Una decisione presa per le proteste dei residenti del centro storico. Tra gli ultimi episodi, un flash mob di ieri sera, in piazza San Domenico Maggiore, organizzato da un centro sociale. A tarda ora sarebbero stati esplosi petardi e fumogeni, suscitando le ire di molti abitanti del luogo. Di qui, la decisione di una stretta sulla movida “fracassona”.

(Foto frame Alessandro Di Rienzo/Fb)