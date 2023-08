Napoli, sciame sismico Campi Flegrei: registrate 120 scosse

I sindaci di Pozzuoli e Bacoli informano costantemente la popolazione. Tace il primo cittadino del capoluogo campano, solita sciatteria

Nell’area dei Campi Flegrei rilevate nelle ultime 120 scosse. Dall’1:57, è in corso uno sciame sismico. Gli eventi hanno una magnitudo compresa tra 0 e 3.6, come ha comunicato l’Osservatorio Vesuviano all’amministrazione comunale di Pozzuoli (Napoli).

La scossa di maggiore intensità è stata registrata alle 6.18 di stamattina con magnitudo 3.3 e una profondità di 2 chilometri.

Paura tra la popolazione di Pozzuoli, degli altri comuni dell’area flegrea e di molti quartieri di Napoli. In tanti sono stati svegliati nel cuore della notte e c’è anche chi è sceso in strada.

Scosse di terremoto con magnitudo 2.4 e 2.6 erano state registrate anche nei giorni a cavallo del Ferragosto sempre con epicentro nell’area dei Campi Flegrei da tempo al centro di una rinnovata attività tellurica.

Il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni e il primo cittadino di Bacoli Josi Gerardi Della Ragione hanno utilizzato immediatamente gli strumenti di comunicazione a disposizione, in primis Facebook, per informare direttamente la popolazione.

“L’amministrazione comunale insieme alla Protezione civile di Pozzuoli ha subito preso contatti con l’Osservatorio Vesuviano e segue da vicino l’evolversi della sequenza sismica in atto“, fa sapere il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni, rivolgendosi poi direttamente ai cittadini: “capisco che siete spaventati e preoccupati, ma vi assicuro che, insieme al direttore dell’Osservatorio Vesuviano Mauro Di Vito, alla Protezione civile e alla polizia municipale, stiamo monitorando in tempo reale la situazione. Vi chiedo di mantenere la calma e di fare riferimento solo ai canali ufficiali di comunicazione”.

“Il bradisismo – ancora Manzoni – accompagna le nostre giornate da sempre, a volte ci lascia più tranquilli, a volte meno. Dopo due mesi di relativa quiete, negli ultimi 20 giorni si registra un’intensificazione degli eventi sismici, ma lo sciame di stanotte e le scosse di questa mattina rientrano nella normale attività di questa fase sismica, e non ci sono elementi che fanno pensare a significative evoluzioni del fenomeno”.

Anche il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione si è rivolto direttamente ai cittadini. “Sono in contatto con la Protezione civile della Regione Campania, l’Osservatorio vesuviano e il Comune di Pozzuoli circa lo sciame sismico che, da stanotte, sta interessando i Campi Flegrei. Abbiamo effettuato il monitoraggio del territorio e non registriamo danni a persone e cose”.



“Voglio rassicurare le tante persone che, anche a Bacoli, e in particolare dalle 6:10, hanno sentito le scosse che tanta preoccupazione arrecano in tutta la comunità. L’evolversi dei fenomeni bradisismici è costantemente monitorato, e rientra nella normale attività di questa fase bradisismica. Viviamo nei Campi Flegrei. Ad ogni modo – continua Della Ragione – la comunità può costantemente informarsi sul fenomeno, nell’apposita sezione ad esso dedicata sul sito istituzionale del Comune di Bacoli, alla voce “Piano di Protezione Civile”. E su quanto, in sinergia con la Protezione civile nazionale, stiamo mettendo in campo per prevenire, affrontare, informare”.

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi continua a tacere. Eppure una parte consistente dell’area Flegrea coinvolge moltissimi quartieri del capoluogo campano. Solita sciatteria.

Fino ad oggi Manfredi non ha illustrato un piano di evacuazione in caso di eruzione vulcanica dei Campi Flegrei che metta al sicuro i quartieri napoletani più vicini all’area interessata, Agnano, Bagnoli, Fuorigrotta, Posillipo, Chiaia, Pianura, Soccavo, Vomero e Arenella.

Quindi sarebbe necessario intervenire, fornire informazioni in ogni minimo particolare, rispondere senza tentennamenti alle domande poste dai cittadini. Così come andrebbe convocato un consiglio comunale ad hoc sulla questione.

E non solo. Manfredi, nella qualità di sindaco di Città Metropolitana dovrebbe attivare un coordinamento di tutti i sindaci dell’area Flegrea.

I cittadini hanno il diritto di porre delle domande e di ricevere risposte dalle istituzioni. Invece, tutto tace.

Ciro Crescentini



Stamattina ho sentito la Protezione Civile di Napoli, che mi ha confermato che non si registrano danni. Considerato il numero degli episodi tellurici in atto, e la magnitudo degli stessi, è adesso fondamentale una opportuna ed efficace comunicazione. Non può bastare un semplice comunicato stampa o un post sui social, che tra l’altro possono essere facilmente modificati e utilizzati da malintenzionati, ma bisogna attivare un numero verde Unico a cui la popolazione può rivolgersi direttamente in caso di emergenza”. Lo scrive, in una nota, il consigliere comunale di Napoli, Nino Simeone, presidente della Commissione infrastrutture e Protezione Civile del Consiglio comunale di Napoli.

“Ricordo che oltre al numero della Sala Operativa della Regione Campania, esiste anche il numero verde 800840840 della Protezione civile nazionale, che ho gia contattato personalmente e a cui i cittadini possono rivolgersi, nonché una pagina dedicata sul sito istituzionale, che riporta le norme comportamentali indicate in caso di criticità nella zona flegrea:

https://www.protezionecivile.gov.it/it/approfondimento/norme-di- comportamento-campi-flegrei/, ma purtroppo tali indicazioni risultano poco visibili e scarsamente pubblicizzate. Alcuni cittadini, invece, stanno contattando i centralini dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, quello del Comune di Napoli ed il numero dei Vigili del Fuoco. Le informazioni vengono date sempre con grande garbo e spirito di collaborazione, ma alcune volte risultano contraddittorie, l’una con l’altra, inducendo confusione e disorientamento tra la popolazione. A questo punto, per evitare inutili e dannosi allarmismi, ritengo necessario effettuare un incontro istituzionale per dare aggiornamenti alla cittadinanza sulla situazione ‘Bradisismo e Vesuvio’, coinvolgendo l’Ingv, la Protezione Civile della Regione Campania e del Comune di Napoli, il Comune di Pozzuoli e l’Osservatorio Vesuviano, al fine di mettere a punto, un ‘serio’ piano di comunicazione da fornire ai cittadini, in tempo reale. Sono certo che lavoreremo tutti nella stessa direzione e noi siamo pronti a fare la nostra parte”, conclude Simeone