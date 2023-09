Napoli, Reddito: tornano in piazza i disoccupati

iniziativa di lotta davanti alla sede della Regione Campania a Santa Lucia

Anche oggi manifestazione di lotta contro lo stop al Reddito di Cittadinanza a Napoli. Il corteo è partito da Piazza del Plebiscito per arrivare a Palazzo Santa Luca, sede della Regione Campania. Un altro gruppo di senza lavoro ha bloccato la Galleria Vittoria.

“Chiediamo un piano straordinario per la creazione di lavoro vero, regolarmente retribuito – afferma un manifestante – Noi non abbiamo mai rivendicato un generico assistenzialismo. In attesa del lavoro, però, bisogna garantire un sostegno al reddito perchè dobbiamo campare, vivere”.