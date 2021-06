Napoli, prove di accordo Potere al Popolo-Clemente

Un ulteriore segnale di apertura è arrivato da Luigi de Magistris nel coso di una lunga intervista a radio Crc

Prove di accordo tra Potere al Popolo e la candidata a sindaco di Napoli, Alessandra Clemente. Un ulteriore segnale di apertura è arrivato da Luigi de Magistris nel coso di una lunga intervista a radio Crc. In pratica i militanti del movimento nato nel centro sociale “Ex Opg” andrebbero a coprire il vuoto lasciato da Insurgencia, altra organizzazione cosiddetta radicale che fino ad un anno fa è stata parte integrante del governo cittadino uscente con la poltrona assessoriale assegnata a Eleonora De Majo

“La candidatura di Clemente ha elementi di continuità con la mia ma è un’altra cosa. Si lavora ad un tipo di coalizione diversa. Non si può parlare di continuità in modo integrale” – ha sottolineato – Alessandra è un’esperienza importante della nostra amministrazione, secondo me la candidatura migliore perchè si affida la città finalmente a un giovane, a una donna, con storia limpida e non compromessa, e trovo positivo se si trovasse l’accordo con i ragazzi del movimento che sta dietro a Potere al popolo perchè hanno rappresentato un’esperienza importante in città in questi anni”. Il sindaco poi ha aggiunto: “Insieme a tante altre componenti mi auguro quindi che si formi una coalizione, che possa parlare alle fragilità e ai giovani, possa rappresentare il punto di riferimento dei giovani che sono la forza di questa città”.