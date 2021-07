Napoli, operaio muore dopo volo dal quinto piano

Tragico episodio in un palazzo di via Alessandro Poerio. Vittima un cinquantenne impegnato in lavori di ristrutturazione allo stabile. Indagini dei Carabinieri in corso

Un’altra morte sul lavoro, stavolta nel centro di Napoli. Questa mattina, intorno alle 9, nell’androne condominiale di un palazzo in via Alessandro Poerio, un operaio sulla cinquantina è morto cadendo nel vuoto mentre stava lavorando. Pare che l’uomo abbia perso l’equilibrio mentre stava effettuando dei lavori di ristrutturazione presso un appartamento posto al 5° piano. E’ deceduto sul colpo. Indagini in corso dei Carabinieri della Stazione di Napoli Borgoloreto insieme a quelli della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Napoli per chiarire la dinamica dell’evento.