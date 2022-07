Napoli, morta vice sindaco Mia Filippone. Manfredi: “Una persona straordinaria”

Domani i funerali nella chiesa Sant’Onofrio al Corso Umberto

Nella notte è deceduta Maria Filippone, vicesindaco e assessore all’Istruzione del Comune di Napoli.

Il sindaco Gaetano Manfredi, tutti gli assessori e l’intera Amministrazione comunale “si stringono forte alla famiglia per la dolorosa perdita”.



“Se ne va una persona straordinaria, generosa e illuminata che ha sempre messo al centro della sua vita la passione civile e il bene comune. Mia era e sarà per sempre un punto di riferimento per la città”, il saluto del sindaco.

“La morte di Mia Filippone, il nostro Vice Sindaco e assessore all’istruzione è un dolore profondo. Una donna di grande qualità umana e professionale che abbiamo imparato a conoscere durante questa intensa esperienza condivisa dall’inizio della consiliatura. La ricorderemo sempre per la sua determinazione educata, per la sua energia e capacità di mettersi sempre a disposizione della città. Soprattutto per il sorriso che rivolgeva a tutti noi dal banco della giunta durante le sedute di Consiglio. Ciao Mia mancherai tanto” – le parole di Enza Amato, presidente del consiglio comunale di Napoli

I funerali del vicesindaco Maria Filippone si svolgeranno domani domenica 17 luglio alle ore 9.30 nella chiesa Sant’Onofrio in Corso Umberto I, 16 (angolo piazza Nicola Amore). Lo si apprende dal Comune di Napoli