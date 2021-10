Napoli, Manfredi: “infiltrazioni nella Galleria 4 Giornate c’erano da mesi. E’ inaccettabile il blocco”

Impegno per la riapertura provvisoria

“Quello di ieri è¨ stato veramente un segnale preoccupante. Queste infiltrazioni nella Galleria 4 Giornate c’erano da mesi e mesi, ma purtroppo non si era trovata una soluzione. Avere due gallerie bloccate rappresenta veramente un grande problema per i cittadini e per la città”. La pensa così¬ il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, intervenuto a margine del convegno “Sud e Nord insieme verso l’Europa” organizzato da Confindustria alla Stazione marittima.



“Ho seguito personalmente la questione ieri – spiega – si lavora alacremente per trovare una soluzione che consenta di riaprire almeno provvisoriamente la galleria. Mi sono sentito con la procura, con il servizio tecnico, stiamo seguendo la situazione con grande attenzione. D’ora in poi tutti questi temi saranno trattati con la massima priorità perchè i napoletani si devono muovere: non è possibile che le cose restino appese per mesi senza che si riesca a trovare una soluzione. E’ inaccettabile per una città come la nostra”.