Napoli, il Difensore Civico chiede la rimozione dei presidenti di 9 Municipalità

Da mesi le istituzioni territoriali sono paralizzate

Il difensore civico della Campania, Giuseppe Fortunato ha inviato una nota al Prefetto di Napoli chiedendo la rimozione immediata dei presidenti e lo scioglimento delle 9 municipalità di Napoli per la mancata nomina degli assessori. Nomina avvenuta solo nella sesta municipalità presieduta da Sandro Fucito



In una nota Fortunato sottolinea che già lo scorso 13 maggio il Tar della Campania ha stigmatizzato “che l’inerzia delle nomine degli assessori municipali comporta impossibilità di funzionamento dell’ente e ha sottolineato, quindi, che occorrono i conseguenti rimedi”. “Considerato che l’ordinanza cautelare pubblicata il 13 maggio non è stata impugnata in tale specifico punto che ricorda l’impossibilità dell’ente di funzionare, che oggi non è più impugnabile e che, per il rispetto che dobbiamo alla magistratura, deve essere eseguita in ogni punto, ho chiesto di attivare la procedura per la rimozione dei Presidenti di Municipalità persistentemente inadempienti e per lo scioglimento dei consigli che sono i rimedi previsti dall’ordinamento” – ha concluso Fortunato .