Napoli, gli operatori del turismo in piazza: “il settore è in crisi, subito interventi concreti”

Una delegazione ha incontrato il prefetto Valentini

Gli operatori del turismo in piazza oggi a Napoli per chiedere la dichiarazione dello stato di crisi del settore. Un corteo partito da piazza Bovio si è concluso con un presidio di lotta davanti alla sede della Prefettura in piazza Plebiscito. Una delegazione ha incontrato il prefetto Marco Valentini. A protestare operatori, titolari e dipendenti di agenzie di viaggio, guide turistiche, gestori di b&b, ma anche autisti di bus turistici e ncc che avevano con se’ dei fischietti e hanno esposto uno striscione con l’hashtag #noisiamoilturismo.



“Chiediamo interventi decisivi per decretare lo stato di crisi del settore”, spiegano gli esponenti del Movimento Turismo Indipendente Organizzato, sigla nata durante le ultime settimane e che rappresenta tutti i settori in protesta. Una delegazione di operatori del comparto fa sapere di avere incontrato il presidente della Camera di Commercio e il prefetto. “Entrambi ci hanno assicurato – spiegano – che aiuteranno il nostro settore e porteranno all’attenzione del governo le nostre esigenze. Questa era solo la prima di una serie di manifestazioni per far si’ che i nostri problemi siano affrontati e risolti, tra pochi giorni torneremo di nuovo in piazza“.