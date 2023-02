Napoli, giovedì 9 febbraio sarà chiusa la Linea 1 della metropolitana

Lo stop si è reso necessario per provare uno dei nuovi treni

Giovedì 9 febbraio, sarà chiusa la Linea 1 della metropolitana di Napoli. Lo stop è previsto dalle 9:15 alle 16:45 e si è reso necessario per provare uno dei nuovi treni.

Il collaudo non potrà essere effettuato in orario notturno per un’agitazione sindacale dell’Ansfisa, l’agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, l’ente che si occupa delle prove del nuovo materiale rotabile.

Nel dettaglio ecco come verrà organizzata la chiusura della metropolitana:

ultima corsa da Piscinola, ore 9:12

ultima corsa da Garibaldi, ore 9:16

Le stazioni verranno riaperte al pubblico, previo nulla osta tecnico, a partire dalle 16:40.

Annunciati forti disagi per migliaia di utenti.