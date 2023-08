Napoli, disservizi allo Stadio Maradona: gli industriali attaccano il Comune

Una nota del presidente dell’associazione di Palazzo Partanna

“Il Comune di Napoli intervenga in tempi rapidi, sia per migliorare nettamente una impiantistica acustica le cui palesi carenze sono state evidenziate, purtroppo senza risposte concrete, da mesi, sia per definire una volta per tutte una regolamentazione rigorosa che garantisca un corretto svolgimento di manifestazioni ospitate nel Maradona, evitando così che, a ogni nuova occasione, si debbano riscontrare danni e disservizi per i fruitori dello spettacolo sportivo”. È la richiesta avanzata da Costanzo Jannotti Pecci, presidente dell’Unione Industriali di Napoli, che ha chiuso una partnership con la Ssc Napoli, “iniziata con piena soddisfazione degli associati”, si legge in una nota degli Industriali partenopei.



“L’accoglienza ricevuta dagli aderenti all’accordo – ancora la nota – è stata di altissimo profilo, in linea con gli standard d’eccellenza proposti dalla società presieduta da Aurelio De Laurentiis”.



Gli Industrali rilevano che “da più parti sono state registrate disfunzioni per alcuni servizi che avrebbero dovuto essere assicurati dall’amministrazione comunale, in particolare dopo gli interventi di modernizzazione realizzati con i finanziamenti della Regione Campania. Spiace rilevare la persistente assoluta inadeguatezza dell’impiantistica acustica, specie nel settore dei Distinti, in una struttura che si prepara, tra l’altro, a ospitare gli incontri della prossima Champions League”.



“Sono emerse inoltre – si segnala – nuove diffuse situazioni di degrado nelle parti comuni dello stadio, al di là dunque del rettangolo di gioco, determinate dall’utilizzo della struttura per eventi extra-calcistici“.