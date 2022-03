Napoli, disoccupati ‘accolgono’ Draghi: “No armi, Si lavoro. Non pagheremo la vostra crisi”

Il capo dell’esecutivo nazionale è atteso oggi pomeriggio nel capoluogo campano per la sottoscrizione del cosiddetto “Patto per Napoli”

I disoccupati napoletani del Movimento 7 Novembre “accolgono” il presidente del consiglio, Mario Draghi con un presidio di lotta organizzato all’alba davanti all’ingresso del Maschio Angioino.

Il capo dell’esecutivo nazionale è atteso oggi nel capoluogo campano per sottoscrivere il cosiddetto ‘patto per Napoli’.

“Mentre il governo destina 38 miliardi di euro all’anno per le spese militari, non ci sono soldi per il lavoro, la sanità e la scuola – evidenziano in una nota i senza lavoro – Per tantissimi/e proletarie/i la situazione diventa sempre più insostenibile. Non pagheremo le vostre crisi!“