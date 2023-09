Napoli, de Magistris: “sindaco Manfredi e assessore De Iesu frequentano i salotti e non si occupano della sicurezza”

“Attenti a quei due. L’assessore alla sicurezza del Comune di Napoli, questore Antonio De Iesu, sui temi della sicurezza e della violenza in città si assolve e scarica le responsabilità su tutti, quindi tutti colpevoli, nessun colpevole. Troppo comodo per chi ha ricoperto anche la carica di questore di Napoli e che non mancava di essere sempre pronto alle critiche quando doveva puntare il dito contro chi amministrava la città”. Così in una nota l’ex sindaco di Napoli e portavoce di Unione Popolare Luigi de Magistris, che aggiunge: “da quando si è insediata la giunta Manfredi e De Iesu ha la delega alla sicurezza e alla polizia municipale la situazione a Napoli è sempre più fuori controllo. Dubito che sindaco e assessore camminino ogni tanto per la città, credo preferiscano frequentare comodi salotti”.



“E non dica De Iesu ai napoletani che non ha la competenza istituzionale per intervenire perché – le parole di de Magistris – conosce molto bene ruoli, compiti e responsabilità. Se sotto i balconi istituzionali di Manfredi e De Iesu ci sono settimanalmente scorribande, risse, accoltellamenti, incendi di opere d’arte ed omicidi quanto meno sono anche loro distratti a fare altro”.