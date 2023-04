Napoli, de Magistris: “la giunta Manfredi dica la verità sui nuovi treni della metropolitana”

Polemica tra il portavoce di Unione Popolare e l’assessore comunale ai trasporti Edoardo Cosenza

Dura polemica tra l’ex sindaco di Napoli, Luigi de Magistris e l’assessore comunale ai Trasporti Edoardo Cosenza sul secondo nuovo treno della linea 1 della metropolitana che da stamattina è entrato in esercizio

Nell’occhio del ciclone le dichiarazioni demagogiche dell’assessore comunale Cosenza: “Abbiamo comprato 19 treni nuovi – ha evidenziato l’assessore ai Trasporti, Edoardo Cosenza – di cui 14 sono già a Napoli e altri 5 sono in Spagna ma possono arrivare quando vogliamo. Entro fine anno pertanto, se i collaudi diventano più veloci, sarà veramente possibile scendere tanto per quanto riguarda i tempi di attesa”.

Immediata la replica di de Magistris: “Finalmente con due anni di ritardo la giunta Manfredi annuncia che si appresta a mettere in circolazione il secondo nuovo treno della metropolitana Linea 1 di Napoli. L’assessore Cosenza, però, che dimostra ancora una volta di non sapere cosa sia la correttezza istituzionale e l’onestà intellettuale, afferma ‘abbiamo comprato 19 treni’” – ha sottolineato de Magistris. “Abbiamo chi? Sindaco ed assessore, siate onesti, raccontate la verità, siete anche due professori universitari, dovreste insegnare l’etica a chi vi ascolta, non usate invece il potere per abusare anche delle parole. La giunta de Magistris, con gli assessori professori Calabrese e Piscopo, ha acquistato da molti anni ormai oltre 20 treni – con un maxi finanziamento che ci conquistammo con le nostre mani e con il nostro sudore – che questa amministrazione sta colposamente ritardando ad immettere in funzione“, ha concluso l’ex sindaco di Napoli