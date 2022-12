Napoli, controlli dei Nas: chiuse pasticcerie per blatte e topo morto

sequestrati anche mille chili di prodotti dolciari e da forno detenuti in cattivo stato di conservazione

Blitz dei Carabinieri Nas in alcune pasticcerie ed esercizi commerciali di Napoli. In un laboratorio di pasticceria fresca i militari hanno trovato blatte, ragnatele, scarafaggi e persino un topo morto. Per molte attività ispezionate è scattata la chiusura.

Sequestrati anche mille chili di prodotti dolciari e da forno detenuti in cattivo stato di conservazione. Sempre nel capoluogo campano è stata decisa la sospensione, di una pescheria, cinque minimarket e un ristorante, in alcuni casi per mancanza dei titoli autorizzativi in altre per la presenza di scarafaggi e blatte.