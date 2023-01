Napoli, consigliera Muscarà: “Sindaco Manfredi la sicurezza sul lavoro non è un optional”

Amministrazione comunale è finita nell’occhio del ciclone per le gravi violazioni riscontrate nei cantieri per lo smontaggio dei palchi dei concerti di Capodanno

L’Amministrazione comunale di Napoli è finita nell’occhio del ciclone. La foto scattata dalla consigliera regionale indipendente Maria Muscarà si commenta da sola: nei cantieri per il montaggio, lo smontaggio e l’allestimento dei palchi dei concerti di Capodanno non si rispettano le norme sulla prevenzione e la sicurezza antinfortunistica. “Non credo che si possa lavorare in queste condizioni – commenta la consigliera Muscarà –Nello smontaggio del palco sul lungomare di Via Caracciolo ho visto operai bravi professionalmente ma senza dispositivi di protezione. Un fatto gravissimo, considerato che la committente dei lavori e delle manifestazioni è il Comune di Napoli. Vorrei ricordare al Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi e agli assessori competenti che la sicurezza sul lavoro non è un optional. Nelle prossime ore presenterò una denuncia all’Asl e all’ispettorato del lavoro“.

Sono 1.006 i lavoratori che da gennaio a novembre 2022 hanno perso la vita da Nord a Sud del Paese con una media di oltre 91 vittime al mese. Se non bastasse il numero a quattro cifre delle morti bianche, è anche il dato assoluto delle denunce di infortunio presentate nel corso dell’anno a testimoniare la mole del problema: 652.002, +29,8% rispetto allo stesso periodo del 2021, a cui vanno aggiunte le 55.732 nuove patologie di origine professionale segnalate, +9,7%.

