Napoli, Comune incassa 9 milioni dalla Regione ma non eroga bonus affitti a 11 mila indigenti

A 5 mesi di distanza dall’approvazione della graduatoria definitiva per la concessione del bonus affitti previsto dalla legge 431 del 1998 annualità 2019, il Comune di Napoli non ha ancora erogato il contributo 11300 inquilini indigenti interessati. Eppure, la Regione Campania con decreto direttoriale numero 85 del 31 agosto 2020 ha approvato un riparto delle risorse, assegnando all’ente di piazza Municipio complessivamente un importo pari a 9.029.113,76 euro per pagare i contributi agli aventi diritto delle graduatorie fascia A e fascia B approvate con decreto regionale numero 60 del 2020. L’ente di Via Santa Lucia ha trasferito le risorse per il pagamento del contributo in due tranches accreditate il 3 luglio e 9 settembre scorsi. Entro quando verrà erogato il bonus agli 11300 inquilini partenopei? L’assessorato alle Politiche sociali, Monica Buonanno non ha fornito informazioni sullo stato delle pratiche e sui tempi di erogazione del contributo. Ma che si aspetta al Comune di Napoli? I proprietari di casa sono furibondi perché gli inquilini non pagano il fitto e vogliono sfrattarli, mentre gli inquilini vivono una grave situazione di tensione e di angoscia perché non sanno come far fronte ai pagamenti

