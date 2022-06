Napoli, cittadini in piazza contro lo sgombero dello ‘Sgarrupato’

Tanti striscioni davanti Palazzo San Giacomo

Cittadini e associazioni di quartiere oggi hanno protestato davanti Palazzo San Giacomo, la sede del governo cittadino per chiedere al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi di rivedere la decisione politica di sgomberare ‘Lo sgarrupato’, un edificio, nel parco Ventaglieri cuore del popoloso quartiere Montesanto, recuperato oltre 25 anni fa dagli attivisti e dalle persone del posto che poi – come si legge in un volantino diffuso durante la manifestazione – “è stato utilizzato per attività sociali rivolte ai bambini e, come nel periodo del lockdown, alla distribuzione di alimenti e medicine per i poveri del rione”.





“Dopo la decisione dello sgombero – hanno spiegato al microfono i portavoce del centro Sgarrupato – motivata dal Comune da inadempienze contrattuali contestate ai responsabili del centro rispetto alla prevista destinazione d’uso, abbiammo chiesto un incontro con il sindaco sinora negato ed è per questo che oggi abbiamo chiamato in piazza i nostri sostenitori e organizzato una petizione che vede già coinvolti, oltre a tanta gente comune, numerosi intellettuali”.



“Questa iniziativa del Comune – ha urlato al megafono una donna del quartiere Montesanto, che porta i suoi bambini a giocare nel campetto ristrutturato dagli attivisti – non ha alcun senso. E’ pura cecità politica di chi chiuso nel Palazzo non conosce la città e non riconosce chi opera senza lucro per il bene del prossimo ed in particolare dei bambini”