Napoli, calcinacci giù in via Duomo: 3 ragazze salve d’un soffio

L’incidente a pochi metri dalla tragedia del commerciante Rosario Padolino, a giugno ucciso da un cornicione

Tragedia sfiorata in via Duomo a Napoli. Complice il forte vento, in serata sono caduti alcuni calcinacci da uno stabile. Salve d’un soffio tre ragazze, che transitavano per la strada. L’incidente a pochi metri dal punto dove, a giugno scorso, il commerciante Rosario Padolino fu travolto da un cornicione. L’uomo morì poco dopo in ospedale. Sul posto i vigili del fuoco, per mettere in sicurezza l’area.





Gianmaria Roberti