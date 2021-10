Napoli, Bassolino verso la presidenza del consiglio comunale

L’ex governatore della Campania pronto ad esercitare una rigorosa opposizione

Potrebbe essere Antonio Bassolino il nuovo presidente del consiglio comunale di Napoli eletto il 3 e 4 ottobre scorsi. Stando ai rumors, il nome di Bassolino godrebbe del sostegno di tutte le forze politiche consiliari e del neo sindaco Gaetano Manfredi.

L’ex primo cittadino a 74 anni entra in Consiglio comunale come secondo non eletto tra i candidati alla carica di sindaco. I

voti raccolti da Bassolino sono circa 30 mila, pari all’8,19% delle preferenze, percentuale che gli permette di staccare il biglietto per l’ingresso in Consiglio.



L’ex governatore ha già annunciato che è pronto ad affrontare la sua prima esperienza da consigliere comunale esercitando una rigorosa opposizione del neosindaco Gaetano Manfredi e, quindi, del Pd, il partito di cui è stato fondatore e che ha abbandonato ufficialmente nel 2017.

CiCre