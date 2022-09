Napoli, Anm chiude arbitrariamente alcune fermate delle funicolari

Salta anche il servizio navetta

Ancora disservizi dell’Anm, azienda di trasporto di proprietà del Comune di Napoli. Non si contano le proteste e le segnalazioni dei cittadini-utenti. Il servizio di trasporto locale, tra bus, funicolari e bus è un disastro, ormai è in atto un processo di privatizzazione per l’evidente volontà dell’amministrazione comunale e la complicità del sindacato consociativo.

“Oggi la direzione aziendale ha chiuso arbitrariamente e senza avvertire nessuno, la fermata del Petraio della Funicolare Centrale ed anche la funicolare di Chiaia – denuncia Lia Aurioso Iacono – né ci è stata assegnata la navetta sostitutiva come si è sempre fatto in passato, e con la precedente amministrazione. Il motivo? È stata riaperta la funicolare di Mergellina e hanno spostato lì il personale – aggiunge Aurioso Iacono – Non è una motivazione accettabile. Credo anche che non si possa operare così, nello spregio del cittadino – conclude – Ci stanno conducendo per mano verso la privatizzazione di tutto: trasporti, sanità, scuola”

Ci.Cre