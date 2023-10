Napoli, 5 mila in corteo per il popolo della Palestina

consegnato un documento al prefetto

“Noi siamo qui per il popolo della Palestina”, urlano i manifestanti in testa al corteo che a Napoli, partito da piazza Mercato, ha raggiunto piazza Municipio.



Oltre 5 mila le persone scese in strada con l’obiettivo di consegnare un documento in prefettura per chiedere di fermare la strage a Gaza.



In particolare, rivolgendosi al prefetto, chiedono la sua mediazione perché il governo faccia “tutti i passi diplomatici per ottenere la cessazione immediata dei bombardamenti e delle azioni militari israeliane che fanno strage della popolazione civile a Gaza, che non fornisca armi nè altre forme di aiuto militare diretto o indiretto all’esercito israeliano”.



L’appello al governo perché si forniscano “aiuti umanitari alla popolazione di Gaza”, perché “assuma una posizione attenta ai diritti del popolo palestinese” e “tuteli i cooperanti e i cittadini italiani ancora bloccati nei Territori”.