La Giornata Mondiale dei Donatori di sangue: “è il regalo più prezioso”

L’iniziativa territoriale della “Casa del Donatore”

Il prossimo 14 giugno è la Giornata Mondiale dedicata ai Donatori di Sangue. Per l’occasione il Ministero della Salute, insieme al Centro Nazionale Sangue e ad altri soggetti istituzionali, enti, associazioni e federazioni del territorio ha lanciato la campagna 2023 intitolata “Dona vita, dona sangue”.

A prestare volto agli spot televisivi, in onda sul servizio pubblico e sulle altre principali emittenti italiane, è l’attrice Carolina Crescentini. Parallelamente, per questa Giornata Mondiale, si tengono attività di sensibilizzazione e raccolte fondi in molte città italiane.

“In Italia solo il 2,7% della popolazione dona il sangue” – ha sottolineato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, presentando la Campagna nazionale per la donazione di sangue e plasma 2023 ‘Dona vita dona sangue’: “Rilanciamo con forza il messaggio e l’appello a donare: è un gesto responsabile, gratuito, sicuro, indolore che – ha detto – può salvare 1.800 vite al giorno”.

Significative alcune attività sui territori. L’Associazione “La Casa del Donatore” di Via Orazio Flacco ad Aversa(Caserta) una struttura con tecnologie e metodologie innovative, destinata a ospitare come punto d’incontro tutti i donatori e volontari per agevolarli nel loro percorso, in cui si effettueranno donazioni di sangue, di plasma e attività di prevenzione gratuite in diversi campi.

Donare il sangue è un gesto d’amore molto concreto. Perché donare il sangue? Avere a disposizione sangue significa poter intervenire prontamente in caso di incidenti stradali, trapianti o emergenze chirurgiche. Il sangue donato, inoltre, è fondamentale per garantire la sopravvivenza delle migliaia di persone che soffrono di malattie del sangue e che per questo hanno bisogno periodicamente o quotidianamente di trasfusioni o farmaci derivati del plasma.

Utilissimo il lavoro di sensibilizzazione sul territorio svolto dalla presidente dell’Associazione “La Casa del Donatore”, Emiliana Gemellini: “La raccolta non può e non deve conoscere soste perché il bisogno di sangue è costante. Per questo è esemplare il comportamento dei cittadini dei comuni dell’agro-aversano che si sono riversati a donare sangue, a dimostrazione che nel momento del bisogno la solidarietà non viene mai meno” – ha sottolineato Gemellini.

Da evidenziare che il sangue raccolto viene consegnato immediatamente al Centro Trasfusionale dell’Ospedale di Aversa

Possono donare tutte le persone con più di 18 anni, in buona salute, dopo essere stati sottoposti a controlli ematochimici e a visita medica. L’unica accortezza da seguire è quella di evitare di fare nel giorno della donazione attività fisica intensa o lavori gravosi.

