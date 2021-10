Incendio Airola: rogo ancora in fase di spegnimento

Impegnate otto squadre dei vigili del fuoco

Otto squadre di vigili del fuoco sono ancora al lavoro da ieri pomeriggio per spegnere l’incendio che sta coinvolgendo un’azienda di logistica nella zona industriale di Airola, in provincia di Benevento.

Il comune, attraverso una comunicazione sui social, fa sapere “che le aziende limitrofe non sono state interessate dal fuoco, fatta eccezione per una coinvolta in una limitata parte della tettoia” e che verranno comunicate le risultanze dell’Arpac quando disponibili.

Intanto, a scopo precauzionale si consiglia vivamente di “evitare il consumo di frutta e verdura del territorio o di consumarle previa ancora più accurata azione di risciacquo e di evitare la pratica sportiva all’aperto“.