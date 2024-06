Il governatore della Campania Vincenzo De Luca di nuovo a Roma per manifestare contro il governo Meloni

Il Presidente campano: “Siamo per un Sud del rigore ma non per forme di centralismo assurde”

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ancora a Roma a manifestare contro il governo di Giorgio Meloni per sbloccare i fondi di coesione sono bloccati e l’autonomia differenziata. “Quattro mesi fa – ha evidenziato De Luca – quando abbiamo riempito la piazza eravamo soli, erano un po’ distratte le altre forze politiche. 5 mila persone e 550 sindaci erano qui contro l’autonomia differenziata in questa versione che spacca l’Italia e condanna al declino il Sud. Oggi vedo consapevolezza, ed è bene che ci sia. Dobbiamo creare alleanze sui programmi e non ancora ci siamo. Siamo per un Sud del rigore ma non per forme di centralismo assurde.

Il presidente De Luca si è soffermato sul premierato. “Non penso che Meloni possa vincere il referendum. Il popolo italiano non credo che voglia mettere il Paese in mano a una… non voglio dire una brutta parola. Si propone il premierato per avere più capacità di decisione e poi il Paese sta sprofondando nella palude burocratica”. – ha sottolineato De Luca